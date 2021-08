Call of Duty Warzone: alcune zone di Verdansk saranno distrutte con la Stagione 5?

Mancano veramente pochissimi giorni e tutti i giocatori più attivi di Call of Duty Warzone potranno assaggiare i nuovi contenuti in arrivo con la Stagione 5 del battle royale, disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Ebbene, i player si stanno preparando ad accogliere la nuova season con forte trepidazione, dove ci sarà un nuovo operatore a dare loro il benvenuto.

Nel frattempo, secondo il noto dataminer Alaix COD, egli ha trovato all’interno dell’ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone interessanti novità che andranno a colpire Verdansk, ma proprio letteralmente. Infatti, secondo quest’ultimi, alcune zone della mappa verranno completamente distrutte, formandone di nuove e mai viste prima all’interno del gioco.

Addentratoci più nel dettaglio, sembrerebbe che il tutto faccia parte di un evento speciale, che non abbiamo informazioni se arriverà immediatamente oppure verrà reso disponibile successivamente.

mp_don4 = current warzone map

x2 = event

So yeah, we are getting a modified version of Verdansk 84 for the event, and it might explode somehow https://t.co/kd1sIQwTE8

— Alaix COD 🇫🇷 (@HeyImAlaix) August 9, 2021