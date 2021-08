Overcooked All You Can Eat: nuovo aggiornamento per i 5 anni della serie

Per celebrare i 5 anni della serie Overcooked, Team17 e Ghost Town Games hanno deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento, gratuito, per Overcooked All You Can Eat. Si tratta di Birthday Party, ed è disponibile da oggi su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

L’aggiornamento porta:

5 nuove cucine a tema compleanno

il nuovo chef Tabby Cat

la nuova ricetta Cup of tea.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto. Intanto, qualora vogliate dare una letta, vi rimandiamo alla nostra recensione.