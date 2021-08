Blue Reflection Second Light: nuovo trailer e 35 minuti di gameplay

Qualche giorno fa erano stati mostrati nuovi personaggi, location e battle system, oggi invece Koei Tecmo e Gust hanno fatto uscire un nuovo trailer di Blue Reflection Second Light, e durante una live streaming sono stati mostrati oltre trenta minuti di gameplay.

Potete vedere entrambi i filmati qui sotto, ricordando che il JRPG sarà disponibile su PC, PlayStation 4 (PlayStation 5 tramite retrocompatibilità) e Nintendo Switch dal 9 novembre.

BLUE REFLECTION: Second Light segue le avventure di tre studentesse – Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo e Yuki Kinjou – che si ritrovano trasportati in una misteriosa accademia galleggiante, alla ricerca di indizi per ritrovare la strada di casa, con solo i loro nomi come ricordi. Un giorno appare un sentiero che conduce a una nuova terra, ma quando le tre protagoniste si mettono in viaggio per svelare il mistero, vengono accolte da una serie di mostri mortali. Combattendo le creature diaboliche, sbloccano poteri sconosciuti che sembrano solo approfondire la natura criptica di ciò che li circonda. Durante l’avventura, le tre amiche collaborano e lottano per rendere la loro vita quotidiana più ricca e divertente possibile. Mentre trascorrono ogni giorno intrappolate in questo mondo sconosciuto, i veri sentimenti e le personalità dei personaggi verranno svelati e, man mano che i loro legami verranno approfonditi, acquisiranno nuovi punti di forza e abilità.