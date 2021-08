Humankind sarà sul Game Pass per PC al Day One

Gli sviluppatori di Amplitude e il publisher SEGA hanno annunciato che lo strategico 4X, Humankind, sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass per PC. Lancio che è praticamente imminente, in quanto il gioco verrà pubblicato il 17 agosto su PC e Google Stadia.

Oltretutto, è stato anche pubblicato un nuovo filmato, che fa sapere della vastità dei numeri del gioco, con 60 culture storiche, oltre il milioni di possibilità di civiltà uniche, 129 unità, 10 biomi, 45 specie animale, 93 tecnologie, ma anche personalizzazione dell’avatar, con 122 costumi, più di 10 mila linee vocali, 520 minuti di musica in 280 brani, più di 700 illustrazioni e tanto altro.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

HUMANKIND è un gioco storico di strategia in cui dovrai riscrivere la storia del genere umano e combinare culture al fine di forgiare una civiltà unica.

CREA LA TUA CIVILTÀ

Combina fino a 60 culture storicamente esistite mentre guidi il tuo popolo dall’epoca antica fino a quella moderna. Partendo dalle umili origini di una tribù del neolitico, attraversa l’epoca antica nei panni dei babilonesi, affronta l’epoca classica con i maya, quella medievale con gli omayyadi, gli inizi dell’epoca moderna con i britannici e così via. Ogni cultura aggiungerà un livello speciale di gameplay, portando a esiti illimitati.

UNA STORIA UNICA: LA TUA

Affronta eventi storici, prendi decisioni morali di grande importanza e fai scoperte scientifiche. Scopri le meraviglie della natura presenti nel mondo o costruisci le più mirabili creazioni del genere umano. Ogni elemento del gioco è storicamente autentico. Combinali per dare luce alla tua visione del mondo.

LASCIA IL SEGNO NEL MONDO

Il viaggio conta più della destinazione. La gloria è una nuova condizione di vittoria unificante. Ogni grande impresa che porterai a termine, ogni scelta morale, ogni battaglia vinta aumenterà la tua gloria e lascerà un segno nei secoli a venire nel mondo. Il giocatore con il valore più elevato di gloria vince la partita. Sarai forse tu a lasciare il segno più profondo nel mondo?

PADRONEGGIA BATTAGLIE TATTICHE TERRESTRI, MARITTIME E AEREE

Ciascuna battaglia in HUMANKIND™ si svolge come uno scontro a turni in miniatura sulla mappa del mondo. Suddividi i tuoi eserciti e comanda ciascuna unità, incluse quelle più emblematiche della tua cultura e le rispettive abilità speciali. Costruisci macchine d’assedio e occupa le città nemiche. Combatti in grandi battaglie di svariati turni e non esitare a chiamare rinforzi!

PERSONALIZZA IL TUO LEADER

In HUMANKIND potrai creare e personalizzare il tuo avatar, che sarà il leader della tua società! L’aspetto del tuo avatar cambierà nel corso del gioco, insieme alla tua civiltà. Sarà possibile far salire di livello il tuo leader attraverso un sistema di meta-progressione per sbloccare elementi estetici che potrai sfoggiare in partite con fino a 8 giocatori.

FINO A DOVE GUIDERAI IL GENERE UMANO?