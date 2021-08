The Witcher Nightmare of the Wolf: ecco il trailer dell’anime

Quello tra Netflix e la saga di The Witcher è un rapporto di successo, iniziato con la serie ispirata alla serie di videogiochi di CD projekt RED che vedeva come protagonista Henry Cavill, e ora continuata da The Witcher Nightmare of the Wolf, il nuovo film anime che farà il suo esordio il prossimo 23 agosto e che ha diffuso, proprio oggi, un nuovo trailer (che potete vedere in fondo alla notizia).

Dopo un primo trailer, che aveva mostrato la data d’uscita e che conteneva alcune scene d’azione, questa nuova clip si sofferma sul sanguinoso processo necessario per trasformare un bambino normale in uno degli Witcher, i temibili cacciatori di mostri protagonisti della serie. Il trailer, così come l’intera serie, si concentra su Vesemir, il mentore di Geralt di Rivia.

The Witcher Nightmare of the Wolf sarà dunque una serie prequel, annunciata inizialmente all’inizio del 2020, e sarà prodotta da Studio MIR (lo stesso di The Legend of Korra). Diretta da Han Kwang II e scritta da Beau de Mayo, l’opera potrà contare su un cast di voci di primissimo livello, che vedrà protagonisti Theo James (Castlevania) nel ruolo di Vesemir, Lara Pulver (Sherlock) in quello di Tetra, Graham McTarvish (Lo Hobbit Un viaggio inaspettato) come Deglan e Mary McDonnell (Battlestar Galactica) come Lady Zerbst.

La serie arriverà dunque il prossimo 23 agosto su Netflix, prima dell’arrivo della seconda stagione di The Witcher, previsto per il 17 dicembre. C’è invece un altro spin-off della serie in arrivo invece nel 2023, e si tratta di una serie prequel live-action, The Witcher Blood Origin.