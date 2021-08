Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean: ecco il primo trailer

Come ci si aspettava l’evento dedicato ai fan di Le bizzarre avventure di JoJo, per rivelare nuovi dettagli sulla sesta stagione della serie anime, Stone Ocean, è stato un assoluto successo. Sono state tantissime le novità emerse in questo fan event (che è stato trasmesso sul canale YouTube di Warner Bros. Japan), ma sicuramente la più importante è stato il primo trailer della nuova stagione della serie di Hirohiko Araki.

Un trailer che conferma molte delle aspettative dei fan su questo adattamento e che soprattutto riporta sotto i riflettori una delle rivalità più importanti della serie, quella tra la famiglia Joestar e Dio Brando, che potrebbe trovare la sua conclusione definitiva proprio in questa sesta stagione della serie.

Un indizio ulteriore è arrivato anche da Ai Fairouz, che interpreterà la protagonista delle serie, Jolyne, e che ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’anime che suonano davvero come un’anticipazione:

“Stone Ocean è una delle mie parti preferite della serie.In parte è perché adoro Jolyne, ma è anche perché, di tutte le parti, questa è quella in cui la rivalità [tra i Joestar e Dio] va più a fondo. C’è tutta la storia che si è accumulata nelle cinque parti precedenti, e quindi essere colei che metterà fine a tutto è un ruolo grandioso. Jolyne è il personaggio perfetto per questo, e quindi affrontare queste bizzarre avventure con lei è davvero la cosa più divertente che ci sia”

Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean farà il suo esordio in esclusiva su Netflix in tutto il mondo il prossimo dicembre. La serie inizierà in Florida, nel 2011. Qui troveremo Jolyne reclusa alla Green Dolphin Street Prison, nota anche come l’Acquario, dove dovrebbe scontare 15 anni di prigione. Mentre, devastata, Jolyne tiene in mano il pendente di suo padre, uno strano potere comincia a manifestarsi in lei. Intanto eventi inesplicabili cominciano ad accaderle intorno, e quando Jotaro andrà a trovarla, menzionerà un nome: Dio.

Riuscirà Jolyne a scappare dalla sua prigione? E sarà pronta, la più giovane erede della famiglia Joestar, a mettere fine alla lotta contro Dio Brando?