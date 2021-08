One Piece: il team si complimenta con Massimo Stano

Le Olimpiadi di Tokyo 2020, nonostante l’atmosfera surreale in cui si sono svolte, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, sono state un vero e proprio trionfo per gli atleti che vestivano il tricolore, soprattutto nell’atletica leggera. La nostra rappresentativa ha conquistato un totale di 40 medaglie (massimo storico per una delegazione olimpica italiana), chiudendo al decimo posto nel medagliere, e portandosi a casa delle medaglie d’oro di grandissimo prestigio, come quella dei 100 metri piani di Marcell Jacobs, quella della staffetta 4×100 e quella della 20 km di marcia, andata al collo di Massimo Stano. E proprio nell’ebrezza della vittoria Stano, che oltre a essere un grande atleta è anche appassionato di anime, aveva voluto rendere omaggio a One Piece.

Stano aveva infatti mimato il gesto caratteristico che Luffy fa prima di attivare il suo Gear Third, cioè il Pallone d’Ossa, portando il pollice alla bocca proprio come fa Cappello di Paglia nell’opera di Eiichiro Oda. Non è stato certo il primo omaggio dedicato a One Piece durante questa kermesse olimpica: già il lunghista greco Miltiadis Tentoglou e il lanciatore del peso statuitense Payton Otterdahl, avevano reso omaggio ai personaggi dell’opera di Oda.

L’oro di Stano, e il suo omaggio all’opera, si sono però meritati i complimenti direttamente dal team di One Piece, che su Twitter ha rivolto un messaggio in italiano al marciatore, congratulandosi con lui e chiamandolo “nakama“, il tutto corredato da un’illustrazione di Luffy nella posa scelta da Stano.

Insomma un ricordo indelebile, da affiancare a quel luccicante oro olimpico, che Massimo Stano si porterà dietro per sempre!