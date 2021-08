Forza Horizon 5: la mappa sarà la più vasta della serie

In precedenza, molti dettagli sono stati resi noti da Playground Games in riferimento alla nuova iterazione del famoso simulatore di guida Forza Horizon 5. Siamo venuti a conoscenza che la software house ha approfondito alcuni aspetti del titolo, quali le varie modalità di gioco (tra cui la modalità “resistenza”), i vari biomi in cui ci imbatteremo e la location in cui avrà luogo questo quinto capitolo, ovvero il Messico.

Ad oggi, in aggiunta, siamo a disposizione di nuovissime informazioni che riguardano la mappa di gioco, ovvero i confini entro i quali il giocatore sarà in grado di spostarsi con le numerose automobili. La mappa di Forza Horizon 5 sarà notevolmente più grande rispetto a quella che era presente nell’episodio precedente (uscito nell’ottobre 2018), ma vediamo la questione da più vicino.

Proprio nell’ultimo episodio di “Let’s ¡Go!”, infatti, si è discusso circa la vastità del mondo di gioco e, in particolare, è stato rivelato che questo sarà almeno il 50% più grande di quello giocabile in Forza Horizon 4. La cosa non sorprende poi troppo, in quanto eravamo già a conoscenza del fatto che i vari biomi sono alquanto numerosi e sono i seguenti: Canyon, Costa Tropicale, Colline Aride, Terreno Agricolo, Giungla, Deserto Vivente, Costa Rocciosa, Deserto Sabbioso, Palude, Area Urbana di Guanajuato e Vulcano.

Come se non bastasse, nella giornata di ieri, sulla pagina Twitter ufficiale di Forza Horizon 5 è stato pubblicato uno screenshot che ritrae una panoramica dell’intera mappa percorribile, accompagnata dalla domanda “Where we driving?” (che significherebbe “Dove andiamo? Dove guidiamo?”). La risposta, al di sotto del post, è stata molto positiva e i numerosi fan della serie si sono rivelati entusiasti dell’enormità e della libertà che offrirà questo quinto capitolo.

Ricordiamo, infine, che il simulatore di corse di Playground Games sarà a disposizione di tutti i giocatori a partire dal 9 novembre 2021 per PC, Xbox One, Xbox Series X/S e, ovviamente, sarà incluso nel servizio di Microsoft del Game Pass fin dal suo day-one.