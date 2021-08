Xenoblade Chronicles 3 è in sviluppo e quasi pronto per la release

Xenoblade Chronicles 3 si avvicina sempre più alla sua ultimazione. Il terzo capitolo della saga di Monolith Soft e Nintendo è attualmente programmata per una release entro la fine del 2021 ma, probabilmente, questa slitterà alla prima metà del 2022 a causa della situazione pandemica che sta coinvolgendo il mondo ormai da un anno e mezzo.

Già di per sé, l’uscita di un terzo capitolo della saga è una sorpresa. Basti pensare che solamente un anno fa uscì Xenoblade Chronicles Definitive Edition (di cui abbiamo svolto una recensione). La bomba, infatti, è stata accidentalmente (o forse no?) sganciata dalla doppiatrice di Melia Antiqua, ovvero Jenna Coleman. L’attrice, in un’intervista che ha concesso a Videogames Chronicles ha svelato:

Ho ottenuto il ruolo tramite il mio agente circa… Dio, quando è uscito il primo gioco? Dieci anni fa? Ho ricoperto il ruolo di Melia prima del mio lavoro su Doctor Who e poi, quando hanno fatto il secondo mi hanno chiesto di tornare. Penso che ne faranno un altro comunque. É di dominio pubblico, no? Non lo so ma credo che ne faranno un altro, anche se non sono sicura di essere autorizzata a dirvelo.



Secondo un report realizzato da Fanbyte, invece, il gioco è sicuramente in fase di sviluppo e, originariamente sarebbe dovuto uscire entro le vacanze natalizie 2021 ma, se fosse stato così, l’annuncio sarebbe arrivato decisamente prima, magari all’inizio dell’anno corrente. Sfortunatamente, a causa della pandemia da COVID-19, l’ottimizzazione e le fasi di sviluppo hanno subito un ritardo che farà slittare la release di Xenoblade Chronicles 3 alla prima metà del 2022.

Per quanto riguarda, invece, le meccaniche di gameplay sappiamo ancora molto, ma molto poco. L’unica novità che abbiamo a disposizione è che sarà possibile avere a schermo più personaggi (sia giocabili che nemici sconfitti). A proposito della trama, invece, siamo a conoscenza del fatto che Xenoblade Chronicles 3 sarà il capitolo conclusivo di quella che potrebbe essere la “prima” trilogia e le vicende narrate in questo terzo capitolo si svolgeranno in un futuro remoto in cui appariranno i personaggi di ambe due i giochi precedenti e che “sono sopravvissuti alle loro controparti umane“.

Ricordiamo, infine, che sia Xenoblade Chronicles Definitive Edition e Xenoblade Chronicles 2 sono attualmente disponibili su Nintendo Switch. Noi, per ogni eventuale futuro aggiornamento, vi terremo costantemente aggiornati qui su GamesVillage.