Humankind si mostra in un nuovissimo trailer

Il titolo strategico 4X a tema storico è quasi arrivato, in quanto tra una settimana precisa arriverà tra le mani dei videogiocatori che attendono impazienti la nuova avventura tattica targata AMPLITUDE Studios e Sega. In occasione dell’imminente lancio di Humankind, questo il titolo dell’opera, gli sviluppatori del gioco hanno voluto diffondere qualche particolare in più tramite la condivisione di un trailer.

Il trailer, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Humankind, ha lo scopo di mostrare ai giocatori le dimensioni del titolo, nonché l’enorme varietà nelle culture presentate, così come le civiltà, le unità e molto altro con cui i giocatori si sentiranno coinvolti e parte integrante del titolo.

Humankind prevede un gameplay basato sulle classiche meccaniche da strategico 4X: si adotta una civiltà alla sua forma base e la si guida attraverso tutte le sue evoluzioni storiche, fino a giungere all’apice del suo sviluppo tecnologico. La vittoria si potrà ottenere attraverso l’uso della diplomazia, la potenza e la conoscenza scientifica. Per queste caratteristiche sopracitate, non sfugge di certo qualche similitudine con Sid Meier’s Civilization (di Koei e MicroProse, 1991).

La chicca (e la novità rispetto al suo cugino del ’91) risiede nella possibilità di poter scegliere per ogni era storica tra una rosa di dieci civiltà differenti, in modo da ottenere vari tipi di bonus e penalità e per avere un’elevata quantità di civiltà create casualmente durante lo sviluppo storico di suddette civiltà.

Nel trailer dalla durata di un minuto (che troverete in calce alla notizia) veniamo a sapere che saranno presenti 1 milione e mezzo di civiltà potenzialmente generabili, una varietà di 129 unità, 10 biomi differenti all’interno del mondo di gioco, 45 specie animali, 93 tipologie di aggeggi tecnologici e un sacco di accessori e costumi atti alla personalizzazione dei personaggi. Tutto questo e molto altro aspetta tutti noi a partire da settimana prossima, più precisamente dal 17 agosto su PC, data in cui Humankind diverrà disponibile anche su Game Pass.