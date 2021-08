THEA500 Mini di Retro Games arriverà agli inizi del 2022

Nella giornata di oggi, Retro Games Ltd. e Koch Media sono felici di annunciare ufficialmente che THEA500 Mini è in sviluppo e diverrà disponibile a partire dagli inizi del prossimo anno, ovvero dal 2022. Essenzialmente, si tratta di una rivisitazione dei tanto popolari home computer a 16 bit degli anni Ottanta. Più specificamente Retro Games si è ispirato alla versione del 1987 dell’Amiga 500, il quale presentava una CPU a 16/32 bit, 512 kb di RAM e una serie di chip personalizzati atti alla riproduzione dell’audio e video.

Questo hardware, oltre ad offrire una grafica e un comparto audio “storici”, offrirà ai giocatori la possibilità di usufruire di 25 classici videogiochi inclusi nel computer. THEA500 Mini, infatti, presenterà al suo interno una rosa di titoli nostalgici che potranno essere selezionati dai giocatori. Tra questi ritroviamo Another World, Simon the Sorcerer, The Chaos Engine e The Worms.

Sarà altresì possibile caricare alcuni giochi con chiavetta USB grazie al supporto completo di WHDLoad e ad un’ampia gamma di opzioni da poter selezionare. Si potrà anche salvare i progressi della partita, in modo tale da potersi prendere una pausa da questi giochi classici ma difficilissimi.

Al momento dell’acquisto, insieme a THEA500 Mini, vi si troverà anche il mouse a due pulsanti (ispirato agli originali mouse degli anni Ottanta) ed il gamepad di precisione a otto pulsanti che permetterà di scegliere la modalità di gioco ideale, su misura per ciascun giocatore. In riferimento al prodotto, il Managing Director di Retro Games, ovvero Paul Andrews ha affermato quanto segue: