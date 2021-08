Blue Icepop: il microfono premium per cuffie Logitech e Astro è disponibile da oggi

A partire da oggi 10 agosto 2021, annuncia lietamente Blue, sono ufficialmente disponibili i microfoni premium per le cuffie Astro A40 TR per le cuffie della linea Logitech G PRO, denominati Blue Icepop. Questi microfoni sono compatti e plug-and-play, in modo da offrire un audio di gioco ad elevata qualità ed una chiarezza di comunicazione ad un livello superiore.

I Blue Icepop dispongono di un condensatore da 10 mm, garantendo una qualità d’audio ricca e cristallina. Il filtro poi che è stato applicato al microfono fa in modo che i suoni vengano ammorbiditi e che i rumori di fondo vengano eliminati. Sarà anche più morbida la pronuncia delle lettere “B” e “P“: tutto ciò è possibile grazie al filtro pop ed al modello di pick-up cardioide focalizzato sulla voce.

Il microfono di Blue si collega direttamente alle cuffie Logitech e Astro tramite un connettore da 3,5 mm, senza l’ausilio di cavi. Basta che lo si colleghi alle cuffie e sarà pronto all’utilizzo. A proposito del prodotto, Gabriel Whyel, ovvero il leader del comparto marketing globale di Logitech ha affermato:

Questa collaborazione con Logitech G e ASTRO Gaming combina il leggendario suono Blue con le migliori apparecchiature da gaming del mercato, di livello professionale.

Ujesh Desai, Direttore Generale del Gaming presso Logitech ha asserito che:

Con Blue Icepop, i giocatori possono migliorare le loro live-streaming e le comunicazioni in-game con una qualità audio professionale, senza bisogno di driver o cavi aggiuntivi.

I giocatori che faranno uso di queste apparecchiature potranno anche personalizzare il proprio audio e i suoni grazie al software Blue VO!CE su GHUB, adatto soprattutto alle impostazioni necessarie al gaming. La potente suite di strumenti ed effetti vocali per il broadcasting di Blue VO!CE rende più facile che mai ottenere una qualità professionale del suono on-stream. Blue VO!CE offre filtri vocali in tempo reale che riducono il rumore e rendono la tua voce più ricca, pulita e professionale.

Blue Icepop per le cuffie Astro A40 e Logitech G PRO è da oggi 10 agosto 2021 ufficialmente disponibile all’acquisto ad un prezzo base di €49,99.