Free Guy: i poster del film si ispirano ai videogiochi

Free Guy della 20th Century Fox è uno dei film più attesi soprattutto da parte dei videogiocatori, in quanto la trama principale è incentrata su un NPC commesso in banca (personaggio non giocabile, interpretato da Ryan Reynolds) situato all’interno di una mappa open-world di un videogioco. Il punto di svolta arriva quando il personaggio inizia ad acquisire consapevolezza sulla natura di quel mondo e insiste a voler diventare l’eroe principale della storia in cui si trova.

L’opera cinematografica, come già accaduto per molte altre, ha subito parecchi rinvii a causa della situazione critica da pandemia per COVID-19 che sta subendo il mondo. Basti pensare che il primo trailer venne diffuso a fine 2019 e sarebbe dovuto uscire nelle sale a partire dal 2020. Oggi, finalmente, siamo vicinissimi al giorno di uscita di Free Guy e, per celebrare l’evento imminente, la pagina Facebook del film ha pubblicato un post decisamente sorprendente.

Il post in questione è costituito da una serie di locandine dedicate al film ma ispirate palesemente alle box art delle più grandi produzioni videoludiche di tutti i tempi. Tra di esse si possono riconoscere senza alcuna fatica Super Mario 64, Animal Crossing: New Horizons, Doom, Grand Theft Auto: Vice City, Minecraft, Among Us, Street Fighter 2 e Mega Man.

I vari poster presentati su Facebook presentano qualche elemento ironico come la storpiatura di qualche nome famoso, come ad esempio “Soonami” o “Free City“. Il post in questione, inoltre, fa sapere che i biglietti per poter assistere alla proiezione del film si possono reperire tramite questo link.

Davvero un’ottima trovata pubblicitaria che avrà sicuramente colpito in modo positivo i fan dei videogiochi. Ricordiamo che l’action comedy Free Guy arriverà nelle sale a partire da domani, 11 agosto 2021.