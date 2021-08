Windjammers 2: da domani l’open beta

Il publisher e sviluppatore Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4) ha annunciato oggi che l’open beta di Windjammers 2 sarà disponibile da domani 11 agosto (ore 15:00) e fino al 22 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch e Stadia.

L’open beta offre diversi personaggi giocabili, ognuno con i propri vantaggi: Steve Miller, agile e adatto ai principianti, l’equilibrato Biaggi, l’ esordiente della serie Sophie de Lys e la celebre star del gioco Gary Scott. I principianti e i giocatori esperti possono oltretutto trovare aiuto proprio dalla voce di Scott, in un nuovo trailer che delinea i meccanismi e le strategie di Windjammers 2, e che potete vedere in fondo alla notizia.

I giocatori possono affrontarsi in partite classificate online su campi che vanno da una spiaggia sabbiosa, uno stadio, un ring o un tetto completo di paraurti che deviano i colpi. L’open beta consente ai possessori di PS5 e PS4 di sfidarsi, mentre gli utenti di Steam possono competere per conquistare il proprio campionato. Potrete segnare gol attraverso un gioco imprevedibile, scatenare mosse speciali per avere il sopravvento e scalare le classifiche dell’open beta.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato da Dotemu, ricordandovi che lo sportivo arcade non ha ancora una data d’uscita ufficiale.