Si è appena concluso l’[email protected] Showcase, evento Microsoft che celebra i giochi e gli studi indipendenti. Tra trailer, annunci ed interviste, ecco cosa è stato mostrato:

Presentato da Strawburry17plays e da BlindGamerSteve, nel primo blocco sono stati mostrati i primi trailer: Lightyear Frontier, un farming simulator open-world, in cui si unisce la coltivazione con macchine futuristiche, dove scoprire e coltivare piante aliene e addomesticare la fauna selvatica. C’è poi l’annuncio che il gestionale The Wandering Village, dove un gruppo di persone abita sulla schiena di una creatura gigante, arriverà su console Xbox. E’ stato poi mostrato il puzzle game Lab Rat.

Nuovi trailer nel secondo blocco:

Il nuovo video di Olli Olli World è incentrato soprattutto sulla personalizzazione del personaggio. Vengono poi mostrati RPG Time: The Legend of Wright (in arrivo questo inverno) e Inked: A Tale of Love, che sarà disponibile dal 27 agosto. Il secondo blocco finisce con l’annuncio della remaster di Sam & Max Save The World che arriva oggi su Xbox One.

La terza parte mostra invece un trailer su come Microsoft punti ai nuovi team indipendenti, che devono pubblicare il loro primo gioco, per poi passare ad un’intervista a Sarah Bond, Head of Game Creator Center, che è a capo delle relazioni con i vari sviluppatori da tutto il mondo.

Dopodiché tocca agli sviluppatori di 2Awesome Studio, che si prendono una buona parte dello showcase, parlando del loro gioco, Aeon Drive, un action 2D ambientato in una Neo Barcellona del futuro, che può essere giocato sia in co-op che in pvp. Qui sotto potete vedere il gameplay trailer.

L’[email protected] Showcase va avanti, ed è il turno di un trailer esclusivo di The Big Con, avventura molto anni ’90, in cui viene annunciato che nel casting dei doppiatori è presente Eika Ishii, che ha dato voce a diversi videogiochi, come Fire Emblem Heroes e Fallout 76, oltre ad essere Jun-Jun in Sailor Moon.

Un’altra buona fetta dello spettacolo viene presa dall’intervista a Dave Evans, Director di The Vale Shadow of the Crown, titolo in arrivo il 19 agosto.

Si va avanti con lo story trailer di Aragami 2, sequel del titolo con combattimenti ninja che arriverà il 17 settembre, per poi passare al trailer che annuncia la data d’uscita di Pathfinder: Wrath of the Righteous, nuovo RPG dai creatori di Pathfinder: Kingmaker, che arriverà su Xbox One il primo marzo 2022. Simpatica parentesi di Pupperazzi, gioco di Kitfox Games in cui fare foto e paparazzare una serie di cani, che arriverà presto su Xbox Game Pass. Questa parte viene chiusa da Evil Genius 2, strategico disponibile su PC da marzo che arriverà su Xbox One e Xbox Series X/S, anche tramite Game Pass, il quarto trimestre 2021.

Altra parentesi dedicata agli sviluppatori, con un intervista a Eric Barone (ConcernedApe), creatore di Stardew Valley, che ha annunciato che il suo gioco arriverà sul Game Pass. Non c’è una data precisa, ma probabilmente in autunno.

Viene poi mostrato Library of Ruina, titolo che unisce le visual novel ai card game, disponibile da oggi, e questo sotto è il trailer di lancio.

La successiva parte dedicata agli sviluppatori riguarda Coffenauts e il loro Spacelines From The Far Out, un titolo che ricorda Overcooked, che viene mostrato con un trailer e giocato in live dagli sviluppatori.

L’[email protected] Showcase termina con il nuovo trailer di The Artful Escape, avventura di Annapurna incentrata sulla musica e in particolare sulla chitarra elettrica, che sarà disponibile dal 9 settembre, anche sul Game Pass.