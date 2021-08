Tales of Arise: annunciata la data della demo

Bandai Namco aveva già confermato che sarebbe arrivata una demo per Tales of Arise prima del suo lancio, e oggi è stato annunciato il giorno in cui uscirà. La versione demo gratuita sarà disponibile dal 18 agosto su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One. Purtroppo, sembra che non arriverà su PC, quantomeno non ora. Non ci sono molti dettagli in questo momento su cosa aspettarsi dalla demo, vedremo tra pochi giorni cosa si potrà provare del nuovo JRPG.

Tales of Arise uscirà il 10 settembre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa era stato invece pubblicato un trailer che mostrava l’evoluzione di alcune tecniche all’interno della serie. Qui sotto potete vedere il tweet con cui è stata annunciata la versione demo.