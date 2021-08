Abandoned: problemi tecnici hanno fatto slittare il reveal

Finalmente, il giorno dell’atteso reveal di Abandoned è arrivato, o meglio, sembrava. Dopo il suo annuncio ad aprile, il titolo di Hasan Kahraman di Blue Box Game Studios è entrato in un vortice di rumor e misteri sulla vera natura del gioco, su eventuali collegamenti con Silent Hill, o con la figura di Hideo Kojima, smentiti dallo stesso Kahraman. E oggi sembrava dovesse, quantomeno, essere fatto un minimo di luce sul progetto, ma al momento, ancora nulla. Ma andiamo con ordine:

Prima delle fatidiche 21:00, ora in cui si sarebbe dovuta sbloccare l’app su PlayStation 5, l’account Twitter dello studio ha postato una brevissima scena che, inquadrando il pavimento, mostra una persona che cammina, con la scritta “Are You Ready?”.

Dopo qualche minuto di attesa, che ha sicuramente aumentato l’hype dei fan, un nuovo tweet di Blue Box Game Studios ha fatto sapere che c’erano dei problemi tecnici per la consegna della patch, e che stavano lavorando per risolvere il prima possibile.

There is a technical issue with the delivery of the patch. We are working to get this live ASAP.

We apologize for the inconvenience.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021