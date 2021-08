Diablo 2 Resurrected: svelate le date della beta

La beta di Diablo 2: Resurrected, ovvero la versione rimasterizzata del secondo storico capitolo della saga di Blizzard è alle porte. Questa settimana, infatti, è stato svelato che la beta verrà lanciata in accesso anticipato già a partire da questa settimana, ma non solo. La software house avrebbe per l’appunto confermato non uno, ma ben due weekend di test sulla beta dell’action RPG: vediamo insieme quando.

Il primo weekend in cui sarà possibile mettere le mani sulla versione beta di Diablo 2 Resurrected sarà proprio quello di questa settimana. A partire dal 13 agosto 2021 dalle 19.00 nostrane fino al 17 agosto, la beta potrà essere provata solamente da coloro che hanno effettuato il pre-ordine sulla versione integrale del gioco. Insieme agli elementi già presenti nell’alpha test (come la Strega, il Barbaro e l’Amazzone), verranno introdotti il Druido, il Paladino e i primi due atti della campagna principale, insieme ai filmati, i quali sono stati completamente rivisitati rispetto a quelli presenti nell’opera originale.

Il secondo weekend, invece, in cui la beta verrà resa disponibile sarà quello del 20 agosto. Da questa data fino al 23 agosto 2021, i giocatori di tutte le piattaforme (eccetto che per gli utenti di Nintendo Switch) riceveranno la chiave d’accesso alla open-beta. La possibilità di giocare in modalità multi-player verrà abilitata in entrambe le occasioni di prova, così come per la progressione incrociata per PlayStation, Xbox e PC (current e last-gen). Sarà anche giocabile, per chi lo desidera, una partita con altri otto giocatori ed, eventualmente, si potrà avviare un duello contro i compagni di squadra.

Il pre-download della beta in accesso anticipato potrà essere effettuato a partire da oggi 11 agosto, mentre, quello della open beta potrà essere avviato a partire dal 17 agosto per coloro che giocheranno da console e dal 18 agosto per gli utenti PC. Ricordiamo, infine, che Diablo 2: Resurrected verrà reso disponibile a partire dal 23 agosto 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.