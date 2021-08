Aragami 2 si mostra nel nuovo story trailer

Ieri si è tenuto l’[email protected] Showcase, un evento organizzato da Microsoft dedicato ai titoli sviluppati da studi indipendenti che stanno per uscire o che, comunque, sono ad un buon punto delle fasi di sviluppo. Per chi non lo avesse seguito, nella giornata di ieri abbiamo riassunto quanto annunciato e mostrato in occasione dello showcase. I titoli che sono stati mostrati sono parecchi, ma ciò che si è dimostrato rilevante è stata la pubblicazione del nuovissimo story trailer di Aragami 2, sequel del titolo del 2016 di Lince Works.

Aragami 2 è un titolo a tema ninja che si basa sulle meccaniche stealth per evitare di essere notati dagli altri guerrieri. Il giocatore impersonerà un ninja, appunto, che possiede il mistico potere che permette di controllare le ombre, necessario per poter avanzare nella storia e scoprire il misterioso passato del protagonista. Sebbene il gioco fosse programmato per un rilascio agli inizi del 2021, la data è stata posticipata per un’uscita a metà settembre (come del resto è accaduto per moltissimi titoli).

Il trailer basato sulla trama (che troverete in calce all’articolo) fornisce una panoramica della storia in cui ci imbatteremo: vestiremo ancora una volta i panni di un ninja adirato, un tempo uno schiavo, che cercherà a tutti i costi di liberare alcuni soldati appartenenti al suo clan dalla condizione di schiavitù cui sono costretti. Il filmato, dalla durata di due minuti, vuole porre l’accento sulla trama, come già detto, ma anche su alcune delle meccaniche di gameplay. Dalle fasi prettamente furtive a quelle decisamente più action, il tutto contornato da un’atmosfera misteriosa, quasi sacra.

Aragami 2, sequel del fortunato titolo di Lince Works, arriverà prestissimo. Il titolo, infatti, verrà reso disponibile all’acquisto a partire dal mese prossimo, più precisamente dal 17 settembre 2021, per tutti gli utenti PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.