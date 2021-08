The Legend of Zelda Skyward Sword HD riceve il primo update

The Legend of Zelda Skyward Sword HD ha visto la luce il mese scorso. Il titolo, che altro non è che una versione rimasterizzata del capitolo uscito per Nintendo Wii e WiiU nel 2011, è infatti uscito il 16 luglio scorso e noi ne abbiamo svolto una recensione. Questo titolo ha avuto il successo sperato al suo debutto su Nintendo Switch, sia posizionandosi al primo posto nella classifica del Regno Unito nella settimana del suo debutto, sia ricevendo ottime recensioni da parte della critica specializzata. Per prolungare il successo del gioco in questione, nella giornata di ieri è stato reso pubblico il primissimo aggiornamento del software da parte della Grande N.

Le note della patch per la versione 1.0.1 di The Legend of Zelda Skyward Sword HD pubblicate sul sito ufficiale di Nintendo, hanno chiarito che, sostanzialmente, si tratta di un aggiornamento minore del software. L’update punta ad una “risoluzione di diversi problemi, in modo da garantire una migliore esperienza di gioco“. Questo è praticamente tutto ciò che si può leggere tra le note della patch, escludendo le istruzioni per compiere l’aggiornamento.

Nintendo non ha nemmeno specificato quali problemi fossero da aggiustare, né tantomeno se sono stati effettuati miglioramenti di gameplay. Le uniche informazioni che abbiamo a disposizione e che ci permettono di creare supposizioni, sono inerenti alla presenza di pochi bug e glitch sparsi qua e là. A questo punto, probabilmente, la patch correttiva che porta il titolo alla versione 1.0.1 potrebbe mirare alla risoluzione di questi problemi minori.

Tuttavia, per comprendere a pieno la natura di questo aggiornamento sarà necessario prendere i Joy-Con in mano ed addentrarci nel magico mondo di Oltrenuvola per salvare la Principessa Zelda. Ricordiamo a tutti che The Legend of Zelda Skyward Sword HD è attualmente disponibile su console Nintendo Switch, sia ibrida che in versione Nintendo Switch Lite.