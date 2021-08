Halo Infinite: alcuni leak svelano mappe e armature inedite

Halo Infinite pare proprio essere al centro dell’attenzione in questo periodo, molto probabilmente perché si tratta di uno dei titoli più attesi del 2021. Lo sparatutto in prima persona di 343 Industries e Xbox Game Studios uscirà questo autunno e, sebbene le varie voci e i vari leak che si sono susseguiti sono stati numerosi, non si sono ancora fermati.

Giustappunto, ultimamente sono usciti diversi spoiler inerenti alla modalità campagna di Halo Infinite, così come la menzione di una possibile modalità battle-royale. Ad ogni modo, si tratta sempre di leak e quindi non possiamo dare per certo ciò che viene svelato di volta in volta. Oggi, ad essere svelate da un leaker di Reddit sono state alcune mappe di gioco per la modalità multi-player e determinate personalizzazioni dell’armatura, ma andiamo con ordine.

L’utente JuanGGZ ha recentemente condiviso alcune immagini e screenshot (considerati spoiler, quindi attenti se non volete anticiparvi nulla) inerenti alle mappe della modalità online che risultano ancora in fase di lavorazione. Tre di queste aree sono situate all’aperto, di cui una ambientata di la notte. La quarta mappa, invece, pare sia localizzata all’interno di un qualche edificio, di cui però non conosciamo la natura. Una delle mappe aperte era stata già svelata da 343 Industries: il Big Team Battle Behemoth.

Ma non è finita qui. Un altro leaker, questa volta tramite Windows Central, ha fatto trapelare un altro screenshot che riguarda un’ulteriore area esplorabile. Si tratta di un luogo in cui spicca un senso di verticalità che fa subito pensare che gli sviluppatori si siano ispirati al Countdown di Halo: Reach. Nei riguardi del numero complessivo di mappe che saranno presenti nella nuova iterazione dell’FPS di Xbox, sappiamo con certezza, a questo punto, che almeno nove mappe saranno giocabili in modalità multi-player se sommiamo quelle trapelate dai vari leak e quelle svelateci ufficialmente da 343 Industries.

Gli spoiler non sono finiti qui: un utente di Twitter, infine, ha pubblicato alcune immagini che anticipano alcune opzioni di personalizzazione dell’armatura di gioco. Determinate opzioni risultano anche particolarmente divertenti e stravaganti. Ad ogni modo, chiariamo che questi leak non si riveleranno necessariamente veritieri e, nel caso fossero attendibili, ricordiamo che il gioco ha ancora un mese e mezzo di sviluppo davanti a sé e, quindi, alcuni elementi potrebbero mutare.

Halo Infinite uscirà, ricordiamo, il 30 settembre 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One e PC.