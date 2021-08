Guilty Gear Strive: nuovo trailer sui riconoscimenti

Guilty Gear: Strive di Arc System Works, il picchiaduro realizzato in stile anime 2D, è uscito alla fine della scorsa primavera e, fin dal suo lancio, ha colpito in maniera positiva sia critica (anche noi ne abbiamo svolto una recensione qui) che pubblico, anche in ambito di vendite, soprattutto se pensiamo che in un mese circa ha raggiunto il traguardo delle 500 mila unità vendute. Questa popolarità non è di certo sfuggita alla software house, né tantomeno a Sony, la quale ha condiviso nelle ultime ore un nuovo trailer basato sui riconoscimenti che il picchiaduro ha ricevuto nell’ultimo periodo.

I riconoscimenti che ha ricevuto il titolo evidenziati nel trailer (che trovate in fondo alla news) mirano tutti ad elogiarne la bellezza grafica, ma anche il combat-system e la varietà di mosse possibili da sferrare e l’ampio parco di lottatori tra cui il giocatore deve scegliere. Proprio in questo ultimo periodo, tra l’altro, è stato rilasciato un DLC che ha introdotto il personaggio di Goldlewis Dickinson, un ex militare con mosse davvero particolari. Nel corso del mese corrente dovrebbe uscire un altro personaggio.

Tornando al trailer, questo mostra diverse fasi narrative e di gameplay, tutte contornate dal plauso riscosso da Guilty Gear: Strive, costituito da varie frasi celebrative che arrivano dalle più eminenti testate giornalistiche specializzate a livello internazionale. Qui di seguito ne troverete alcuni esempi:

Sicuramente il miglior picchiaduro del 2021 (The Gamer) Una pietra miliare dei picchiaduro in 2D (IGN) Uno dei migliori picchiaduro moderni in 2D (Hardcore Gamer) Il miglior gioco combattimento della next-gen (Noisy Pixel)

Il tutto va poi concludendosi mostrando i voti che sono stati attribuiti al titolo in fase di recensione, i quali rasentano il massimo del punteggio attribuibile. Ricordiamo a tutti che, durante l’autunno, verranno introdotti tre nuovi combattenti, nonché un contenuto aggiuntivo che avrà lo scopo di ampliare la storia principale, il quale sarà denominato “Another Story“. Ricordiamo che Guilty Gear: Strive è attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.