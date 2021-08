Chivalry 2: arriva l’aggiornamento House Galencourt

Tripwire Presents e Torn Banner Studios hanno lanciato nelle ultime ore un aggiornamento gratuito di Chivalry 2 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC; si tratta di House Galencourt, e porta molte novità nel gioco.

Il campo di battaglia medievale continua a crescere. Lo sviluppatore Torn Banner Studios, il publisher Tripwire Presents e il partner retail di publishing globale Deep Silver, hanno infatti annunciato il lancio del primo aggiornamento gratuito di contenuti di Chivalry 2. L’aggiornamento House Galencourt introduce due nuove mappe, una nuova modalità di gioco, il ritorno della funzione dell’Arrow Cam dall’originale Chivalry: Medieval Warfare, oltre 60 nuove opzioni di personalizzazione e altro ancora.

“Chivalry 2 al momento del lancio costituiva solo la base ed è stato intenzionalmente costruito per essere esteso”, ha dichiarato Steve Piggott, CEO e direttore creativo di Torn Banner Studios. “L’aggiornamento di oggi è solo il primo passo nel nostro continuo impegno per raddoppiare le dimensioni e la portata di Chivalry 2 gratuitamente. Speriamo che i giocatori si divertano!”

Queste le caratteristiche chiave dell’aggiornamento:

● Galencourt (Nuova mappa Team Objective): La Mason Army assedia brutalmente la città fortificata di Galencourt e la sede della chiesa di Agathian. Cattura le grandi fortificazioni murate, fai esplodere le navi del porto, profana le reliquie e la tomba di Feydrid!

● Courtyard (Nuova mappa Team Deathmatch/Free-for-All/Arena): L’accordo di un duello con i due campioni, per stabilire l’esito della battaglia di Courtyard, è saltato, preparati per una carneficina.

● Arena Mode: Vivi battaglie più competitive e su scala ridotta con un focus sul lavoro in team, in questa nuovissima modalità di gioco, con combattimenti 3 contro 3 con vincitori determinati dal primo a vincere 5 round. La modalità Arena sarà giocabile in versioni speciali di 3 mappe: Tournament Grounds, Fighting Pits e la nuova mappa Courtyard.

● Arrow Cam: A grande richiesta, gli arcieri possono aspettarsi con ansia il ritorno dell’amata Arrow Cam, che collega una telecamera alle frecce scagliate creando scatti d’azione davvero cinematografici.

● Oltre 60 nuovi accessori per la personalizzazione: L’Armeria riceverà oltre 60 opzioni per nuove armi, armature, voce fuori campo e altro per personalizzare l’aspetto delle tue squadre. Tra gli item sono inclusi: la spada di Argon, lo Skull Crusher Mace, il Golden Leaf Shield e altro ancora!

Qui sotto potete invece vedere il trailer di House of Galencourt.