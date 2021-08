Nintendo Indie World: ecco cosa è stato mostrato

Si è da poco concluso il Nintendo Indie World, evento in streaming di una ventina di minuti in cui sono stati mostrati i titoli indipendenti che arriveranno su Switch.

Il primo titolo ad essere mostrato è stato Bomb Rush Cyberfunk, con una corposa spiegazione delle meccaniche di gioco tra bombolette spray e skateboard. Arriverà nel 2022. E’ poi il turno di Toem A Photo Adventure, titolo in bianco e nero con personaggi 2D in un mondo 3D in cui bisogna fare anche… foto. Gli sviluppatori di Something We Made fanno sapere che arriverà ad autunno 2021.

Tocca poi a Loop Hero, titolo di Devolver Digital in cui non si gioca nei panni dell’eroe, ma dove si plasma il mondo che lui dovrà attraversare. Uscita prevista per l’inverno 2021. Far Changing Tides arriverà anche su Switch ad inizio 2022.

Vengono poi mostrati una serie di giochi in uscita oggi su Switch: Necrobarista: Versamento Finale, Garden Story, Boyfriend Dungeon e Axiom Verge 2.

Shovel Knight Pocket Dungeon si prende una buona parte dell’evento, con intervista a Celia Shilling di Yacht Club Games, che annuncia l’arrivo questo inverno su Switch del puzzle game spin-off della serie.

Dopo la parentesi del gestionale Islanders: Console Edition, in uscita oggi, viene annunciato, con un nuovo gameplay trailer e intervista a Leikir Studio e Dotemu, l’arrivo di Metal Slug Tactics su Nintendo Switch per il 2022. Viene poi mostrato Tetris Effect, in arrivo su Switch l’8 ottobre 2021.

Viene poi fatta vedere una rapida carrellata con Astroneer, l’italiano Hundred Days (gestionale sulla produzione del vino), Slime Rancher: Portable Version e Lumberjack. Dopo Courious Expedition 2, disponibile da oggi, si passa alla parte finale, con Gangbeast di Boneloaf in arrivo in autunno, e l’ultimo gioco mostrato, Eastward, avventura del team cinese Pixpil pubblicato da Cucklefish in un mondo post-apocalittico, che sarà disponibile dal 16 settembre, con i pre-ordini che iniziano oggi.

Qui sotto potete vedere il video intero del Nintendo Indie World (inizia al minuto 39:31).