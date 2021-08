Loop Hero arriverà presto su Nintendo Switch

Il titolo della software house indipendente Four Quarters e di Devolver Digital, ovvero Loop Hero, arriverà molto presto sulla console ibrida della Grande N. Il videogioco di ruolo strategico è arrivato su PC lo scorso marzo e, da allora, ha riscosso un notevole successo a livello di download effettuati: nella sua prima settimana online, il titolo indie ha raggiunto l’impressionante quota di 500 mila unità vendute.

Oltre ad avere avuto molto successo in fatto di vendite, Loop Hero è stato altresì premiato dalla critica. La popolarità raggiunta sembrerebbe aver fatto sì che il titolo, sebbene fino ad ora sia presente solo su PC, possa arrivare anche su Nintendo Switch. La notizia arriva proprio dal canale YouTube di Devolver Digital che, nella giornata di ieri, ha condiviso un trailer dedicato al suo indie.

Il video, della durata di poco meno di un minuto, mostra qualche sezione di gameplay, per poi terminare annunciando il suo arrivo sulla console di Nintendo entro l’inizio delle vacanze natalizie del 2021. Ad ogni modo, il contenuto del trailer lascia ampio spazio ai dubbi, in quanto si mormorava di possibili contenuti aggiuntivi per il gioiello di Four Quarters ma, per ora, di questi nemmeno l’ombra.

Ad ogni modo, per chi non conoscesse il titolo, il giocatore si ritroverà ad impersonare un personaggio senza nome che deve a tutti costi entrare in un loop fuori dal tempo creato dal Lich per salvare la popolazione del mondo, adesso piombata in un caos senza fine. Il giocatore dovrà avanzare tramite l’ausilio di carte che costruiranno mano a mano il percorso da seguire. Il percorso fa eretto fino a che non si incontra il boss del livello che, una volta sconfitta, trasporterà il protagonista nell’area successiva.

Ricordiamo che, al momento, Loop Hero è disponibile su PC (via Steam) e che di seguito troverete il trailer che ne ha annunciato l’arrivo per il periodo natalizio anche su console Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED, per mezzo dell’acquisto via Nintendo eShop.