Pokémon Legends Arceus: presto arriveranno dettagli

Mai come quest’anno, il ritorno del franchise dei mostriciattoli tascabili più famosi del globo è atteso. Forse è per i remake di Diamante e Perla (in arrivo quest’autunno), o forse per l’arrivo del primo gioco open-world targato The Pokémon Company e Game Freak. Stiamo ovviamente parlando di Pokémon Legends Arceus, il quale in seguito al suo annuncio non ha fatto trapelare troppo di sé, alimentando così la curiosità verso questo nuovo JRPG.

La mancanza di notizie relative a questo nuovo episodio della serie incuriosisce parecchio, anche a causa del fatto che ci è stato presentato come “un’evoluzione della serie di giochi principali“, facendo presagire un estremo cambio di rotta ed una rinfrescata di cui, sinceramente, la saga aveva proprio bisogno. Un po’ per il fatto che Pokémon Legends Arceus costituirà un capitolo davvero importante per il franchise e un po’ anche a causa della vicinanza alla data di uscita, stupisce (e spaventa) parecchio che ancora non si sappia granché.

Fortunatamente, pare che nuovi e succosissimi dettagli non mancheranno ancora per molto. In un’intervista a GamesBeat, infatti, JC Smith, ovvero il direttore senior della sezione marketing di The Pokémon Company, ha affermato quanto segue:

La società ha pianificato un lancio corposo, preceduto da vari e massicci update in previsione del lancio a gennaio 2022. Purtroppo, per il momento non ho proprio nulla da condividere, ma alcuni dettagli arriveranno presto.

In attesa, pertanto, di ulteriori aggiornamenti in merito, noi vi ricordiamo che Pokémon Legends Arceus è atteso per il 28 gennaio 2022 ma, in preparazione a ciò, potremo giocare i remake di quarta generazione con i nuovissimi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, in arrivo il 19 novembre 2021 su Nintendo Switch. Intanto, potrete gustarvi il delizioso trailer d’annuncio dell’attesissimo JRPG di cui i mostriciattoli tascabili saranno protagonisti indiscussi all’interno di una regione di Sinnoh dei “tempi andati”.