Life Is Strange Remastered Collection: arriva il posticipo al 2022

Nuovo posticipo nel mondo dei videogiochi: dopo Kena Bridge of Spirits e Rainbow Six Extraction, è arrivato il turno di Life Is Strange Remastered Collection. La raccolta delle esperienze narrative di Square Enix è stata rinviata agli inizi dell’anno prossimo, a causa delle pressioni cui la software house era sottoposta per via della situazione pandemica.

Il lavoro da svolgere su Life Is Strange Remastered Collection, infatti, richiede una mole importante di ore di lavoro e si è preferito affrontarle con la dovuta calma, anche in vista dell’avvicinarsi della data di release di Life Is Strange True Colors, il quale sembra a buon punto per la sua uscita fissata agli inizi del mese prossimo.

A conferma di ciò, sono arrivate le parole degli sviluppatori che, tramite l’account Twitter di Life Is Strange hanno comunicato che la pandemia ha davvero creato forti pressioni sul team di sviluppo e c’è un bisogno incessante di alleviarle, anche a costo di far subire dei ritardi al titolo.

Dal post condiviso sui social si può leggere quanto segue:

Ciao a tutti i fan di Life Is Strange! Abbiamo importanti novità da condividere con voi nei riguardi delle prossime date di uscita. In seguito alla release di Life Is Strange True Colors prevista per il 10 settembre, siamo felici di annunciare che il 30 dello stesso mese arriverà anche il suo DLC Wavelenghts. Nella giornata di domani vi sveleremo qualcosa in più del contenuto aggiuntivo tramite un trailer. Ad ogni modo, a causa delle continue sfide che ci costringe ad affrontare la situazione pandemica attuale, vogliamo alleviare qualsiasi tipo di pressione sul team di sviluppo, concedendo al gruppo del tempo tra l’uscita di True Colors e l’uscita della Remastered Collection. Per questa ragione, abbiamo preso la sofferta decisione di posticipare l’uscita di Life Is Strange Remastered Collection per tutte le piattaforme agli inizi del 2022. Speriamo che possiate capire la decisione, grazie per la pazienza e il vostro supporto. Per ulteriori informazioni, buttate un occhio ai siti e canali ufficiali del gioco. Il team di sviluppo di Life Is Strange.

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/0nty0TFMYJ — Life is Strange (@LifeIsStrange) August 11, 2021

Ricordiamo a tutti che, infine, True Colors uscirà il 10 settembre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. Venti giorni dopo, il 30 settembre, verrà rilasciato il DLC Wavelenghts e, infine, per gli inizi del 2022 è prevista la release della versione rimasterizzata del primo capitolo della serie e del capitolo successivo: Before the Storm, in uscita sulle medesime console.