Lost Judgment si mostra in un lungo video dedicato al gameplay

Il sequel dell’opera eccezionale di Ryu Ga Gotoku Studio sta per arrivare tra le nostre mani. Lost Judgment, secondo capitolo del gioco uscito nel 2018, uscirà nel mese di settembre 2021 per last e current-gen. Dato che ci avviciniamo sempre di più al day-one dell’spin-off investigativo di Yakuza, Famitsu ha pubblicato oltre un’ora di video dedicato al gameplay del titolo in questione.

Dell’opera conosciamo già la trama, la quale ci è stata fornita da SEGA tramite un’accurata panoramica della storia che andrà trattata in Lost Judgment. Chiaramente, vestiremo nuovamente i panni del detective privato Takayuki Yagami che si ritroverà a dover investigare in merito ad un nuovo caso di omicidio, di cui però i misteri e i dubbi sono davvero tanti. Ad un certo punto, dopo aver scavato a fondo nel caso, si ritroverà anche a dubitare della validità della legge cui sono sottoposti tutti i cittadini.

Anche la mappa è quella che conosciamo, infatti l’avventura avrà luogo ancora una volta in un quartiere non troppo sicuro di Tokyo. Dall’ora abbondante di gameplay effettuata da Famitsu, apprendiamo con piacere che molte delle meccaniche a cui ci eravamo abituati fin dal primo capitolo sono rimaste invariate, come ad esempio quella del cambio dello stile di combattimento. A rimanere lo stesso è anche il metodo con cui si effettueranno alcune indagini dell’ambiente circostante, in modo da entrare in possesso di prove per effettuare ragionamenti che potranno portare alla scoperta della verità.

I video che seguono, sfortunatamente in lingua giapponese, seguono le vicende di Takayuki Yagami durante la prima ora di gameplay. É bene osservarli per bene in modo da riuscire a farsi un’idea ben precisa di ciò che ci attenderà con il nuovissimo Lost Judgment (a meno che non vogliate spoiler), in arrivo alla fine del mese prossimo, più precisamente il 24 settembre 2021, per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.