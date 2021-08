Blizzard licenzia il game director di Diablo 4, ma non solo

Periodo infuocato per Blizzard che, oltre ad essere sottoposta ad indagini relative alle condizioni del posto di lavoro, reputato tossico nei confronti delle donne e nell’accettazione dell’uguaglianza etnica e di genere, continua a perdere componenti del team. Dapprima, abbiamo visto la dipartita di colui che ricopriva la carica di presidente della società dal 2018, ovvero J. Allen Brack.

Oggi, invece, abbiamo nuove informazioni aggiuntive che riguardano la tormentata Activision Blizzard. Per primo Kotaku, ha riportato la notizia che il game director di Diablo 4, nonché uno dei volti più celebri della software house, cioè Luis Barriga, è stato licenziato. Ma non solo, ad essere stati licenziati sono anche Jesse McCree (lead designer di Diablo 4) e Jonathan LeCraft (designer di World of Warcraft).

Non sono state fornite ragioni particolari che avrebbero spinto a compagnia a prendere una tale decisione ma, in un comunicato interno concesso a Kotaku, si può leggere quanto segue:

Abbiamo già un team di sviluppatori numeroso e talentuoso e, ove appropriato, sono stati assegnati nuovi incarichi. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a progredire, offrire esperienze straordinarie ai nostri giocatori e andare avanti per garantire un ambiente di lavoro sicuro e produttivo per tutti.

Il licenziamento di Jesse McCree, Jonathan LeCraft e Luis Barriga è arrivato proprio nel bel mezzo delle indagini da parte del Californian Department of Fair Employment and Housing. Nonostante non siano state fornite adeguate spiegazioni in merito alla decisione di Blizzard di “sbarazzarsi” di questi tre elementi, parrebbe (in base alle tempistiche adottate) che questa abbia a che fare con la causa che la società sta affrontando nell’ultimo periodo.

L’accusa rivolta a Blizzard, ricordiamo, consisterebbe nell’aver rivolto alle donne un trattamento inadeguato e riprovevole, così anche nei confronti dei dipendenti di differente etnia, identità di genere o orientamento sessuale. In occasione di ciò i dipendenti si sono radunati e hanno unito le forze per scioperare e scrivere una lettera alla società.