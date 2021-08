The King of Fighters XV: il nuovo trailer presenta Antonov

SNK continua a mostrare i personaggi che saranno presenti nel roster di The King of Fighters XV. Dopo Athena di un paio di settimane fa, è oggi il turno di Antonov, combattente milionario che fa team con Ramon e King of Dinosaurs nel “Team G.A.W. (Galaxy Anthon Wrestling).”

The King of Fighters XV continua l’eredità della serie KOF con le sue battaglie 3 contro 3, le diverse squadre e i diversi finali di storia. Antonov è il 27esimo personaggio presentato. Lasciandovi al filmato qui sotto, che mostra le abilità e le diverse mosse del combattente russo, vi ricordiamo che il gioco, dopo un rinvio a causa del Covid-19, sarà disponibile dal primo trimestre del 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC via Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.