Spelunky: data per i due capitoli su Switch?

L’anno scorso è stato annunciato che il roguelike Spelunky e il suo sequel stavano arrivando su Nintendo Switch. Al momento dell’annuncio, era stato solo detto che sarebbero arrivati nell’estate del 2021, ma ora sembra che possa esserci la data di uscita precisa.

Come notato da siti e utenti online, le pagine dell’eShop australiano di Spelunky e Spelunky 2 sono state recentemente aggiornate, con l’aggiunta di una data di uscita esatta. A quanto pare, entrambi i giochi usciranno su Switch il 26 agosto, tra un paio di settimane. L’aggiornamento può sorprendere, specie perché ieri c’è stato l’Indie World, e poteva essere il posto perfetto per annunciare le date di uscita di entrambi i titoli, ma non è stato così.

C’è comunque da sottolineare che un annuncio ufficiale non è ancora stato fatto né da Mossmouth, né da Nintendo, ma a meno che questo aggiornamento dell’eShop non sia stato fatto per errore (il che sembrerebbe improbabile), la conferma potrebbe arrivare presto. Qui sotto potete vedere le immagine dello store australiano.