Not Tonight 2: annunciato il sequel del simulativo post-Brexit

Il publisher No More Robots e gli sviluppatori di PanicBarn hanno annunciato Not Tonight 2, seguito del simulativo post-Brexit su una Gran Bretagna alternativa al collasso, uscito nel 2018. Stavolta però il gioco si svolge in un’America alternativa, divorata dal capitalismo.

Questa la descrizione:

Not Tonight 2 esplora un’America alternativa, difettosa, dove il capitalismo e l’avidità politica hanno preso il centro della scena, e la democrazia è una cosa del passato. Scritto e portato in vita da un team di scrittori e artisti POC, questo viaggio su strada degli Stati Uniti esplora ogni angolo incancrenito di questa Terra della Libertà.

Dovrete controllare che i vostri ospiti seguano la religione corretta, unirsi a una setta, battere il tempo con i giochi ritmici, assicurarsi che i polli del colonnello abbiano abbastanza steroidi, servire i propri compagni canadesi con poutine gratis, lavorando un giorno o due sul muro del Texas…

Not Tonight 2 intreccia le vite di Malik, Kevin e Mari, mentre corrono attraverso la terra dei liberi, in una missione per salvare il loro amico Eduardo dall’essere deportato (o peggio) dal regime fascista dei Martyrs.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato poco fa, ricordando che il gioco sarà disponibile su Steam durante il 2021.