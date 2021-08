Battlefield 2042: pubblicato il cortometraggio Exodus

Electronic Arts e DICE hanno rilasciato “Exodus,” un cortometraggio che fornisce uno sguardo ravvicinato agli eventi che hanno dato inizio alla Guerra Civile dei Senza Patria in Battlefield 2042 e che, inoltre, introduce il ricco cast di personaggi Senza Patria giocabili conosciuti come Specialisti. Soprattutto, “Exodus” reintroduce un vecchio amico per i fan della serie con il ritorno di Kimble “Irish” Graves, interpretato da Michael K. Williams, da Battlefield 4 al 2042 come Specialista Senza Patria giocabile. Exodus introduce, inoltre, il misterioso “Oz”, che si scontra con Irish riguardo al futuro dei Senza Patria e getta le basi del conflitto. La trama continuerà a evolversi nel tempo dato che più Specialisti prenderanno parte al conflitto, ognuno con la sua storia unica da raccontare, e porteranno i giocatori nelle profondità del mondo e della storia di Battlefield 2042.

Attraverso un multiplayer profondamente coinvolgente che offre tre esperienze distinte, la storia di Battlefield 2042 verrà raccontata in una maniera completamente inedita per il franchise, offrendo ai giocatori un mondo avvincente visto attraverso gli occhi degli Specialisti e le loro esperienze sul campo di battaglia. Questo approccio moderno e immersivo allo storytelling è quello che i giocatori si aspettano dai loro giochi preferiti e le storie degli Specialisti mirano a dare loro un modo per immergersi nell’universo di Battlefield 2042, indipendentemente dal fatto che abbiano il controller in mano o meno. Sia che il giocatore si preoccupi profondamente della narrativa, sia che abbia bisogno solamente di un contesto per godersi l’esperienza multiplayer, la costruzione del mondo è qui per consentire quell’immersione.

Nel periodo precedente a “Exodus,” i giocatori sono stati portati nel “Viaggio dei Senza Patria” con il giornalista Kayvan Bechir, che ha riferito dei suoi 13 mesi a bordo di una nave dei Senza Patria. Nella sua ricerca della verità, Kayvan è stato portato intorno al mondo e ha scoperto tre cose: Gli Stati Uniti e la Russia sono sull’orlo della guerra mentre il mondo lotta per le risorse e le nazioni circostanti sono crollate, il gruppo di nomadi dalle nazioni cadute conosciuto come Senza Patria, che il mondo avrebbe creduto unito per la sopravvivenza, è attualmente diviso in fazioni con obiettivi diversi, e c’è il misterioso leader dei Senza Patria Oz che ha tirato i fili dalle ombre cercando di unire i Senza Patria sotto una bandiera. Nell’ultimo capitolo, Kayvan si imbarca sulla nave da guerra Exodus che è stata dirottata a Londra da Oz in una missione che presto determinerà il destino dei Senza Patria e del mondo.

Irish è il quinto specialista a essere rivelato in Battlefield 2042, con altri cinque pronti per essere presentati nelle prossime settimane, per un totale di 10 Specialisti al lancio.

Lasciandovi al cortometraggio qui sotto, vi rimandiamo anche alla nostra anteprima scritta qualche settimana fa, ricordandovi che Battlefield 2042 è disponibile al preordine sarà disponibile dal 22 Ottobre al prezzo di 59,99 € su PC, 69,99 € su Xbox One PlayStation 4, e 79,99 € su Xbox Series X e S e PlayStation 5.