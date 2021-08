Nerf Legends: arriva a ottobre il nuovo FPS ispirato al marchio di giocattoli

Nerf Legends, il nuovo sparatutto in prima persona ispirato a NERF, l’iconico marchio di giocattoli di Hasbro, verrà rilasciato questo ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, nonché su PC tramite Steam. Nel gioco, potremo impugnare una vasta gamma di blaster NERF autentici e combattere in un’avventura ricca d’azione, caratterizzata da un’emozionante campagna per giocatore singolo e da un intenso multigiocatore online multipiattaforma per un massimo di otto giocatori.

Nerf Legends è uno sparatutto in prima persona frenetico, avvincente e adatto a tutti! Prepariamoci a lanciarci in un mondo fantascientifico con un assortimento completo di iconici blaster NERF a portata di mano, e ad affrontare legioni di robot e i loro potenti maestri. Potremo mettere in mostra le nostre abilità realizzando azioni spettacolari ad alta quota nel corso della storia per giocatore singolo o competere con gli amici nel multigiocatore online per diventare la leggenda NERF definitiva.

In Nerf Legends sarà possibile:

Realizzare azioni spettacolari con 15 blaster NERF autentici, basati sui blaster delle serie Mega Ultra Elite

Avventurarsi in un’avvincente campagna per giocatore singolo dove affrontare numerosi nemici estremi, boss e sfide, e intanto esplorare 19 fantastiche ambientazioni.

Potenziare i colpi del tuo blaster con upgrade come i dardi magnetici, i dardi respingenti, i dardi traccianti e i dardi rallentatori e cambiare così le sorti della battaglia.

Creare il proprio personaggio unico e personalizzare i blaster con abilità migliorabili e skin.

Mettere alla prova le proprie abilità contro giocatori reali in partite online 4 contro 4 o con otto giocatori tutti contro tutti grazie al multigiocatore multipiattaforma.

Nerf Legends è pubblicato da GameMill Entertainment e verrà distribuito nel Regno Unito e in alcuni paesi europei da Maximum Games. È ora disponibile per il pre-ordine presso i principali rivenditori. Si tratta dell’ennesima collaborazione di Hasbro con aziende del mondo videoludico, dopo le partnership di qualche anno fa, ad esempio, con Nintendo o Activision Blizzard.