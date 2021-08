Life Is Strange True Colors: il DLC “Wavelengths” riceve il suo primo trailer ufficiale

L’atteso terzo capitolo principale della serie di avventure grafiche di Square Enix, ovvero Life Is Strange True Colors riceverà un contenuto aggiuntivo a partire dalla fine del mese di settembre. Sembra strano che, nonostante non abbiamo ancora messo le mani sul gioco base, la software house voglia anticiparci già così tanto del primo DLC che andrà ad ampliare il titolo.

Il canale YouTube ufficiale di Life Is Strange True Colors, nella giornata di ieri (come già anticipato qui), ha condiviso un interessante trailer di due minuti sul DLC che andrà a sviluppare il personaggio di Steph nella sezione aggiuntiva “Wavelengths“. Steph ci verrà già introdotta in True Colors (sebbene la conosciamo da Before the Storm), ma come personaggio secondario, in quanto la protagonista sarà Alex, una ragazza in grado di percepire le emozioni altrui.

Tornando al trailer e al personaggio di Steph, possiamo dedurre che la storia di Wavelengths si terrà ancora una volta ad Heaven Springs e ci porterà a conoscere il lavoro della ragazza, che fa la DJ per una radio locale all’interno di un negozio di dischi. Il DLC fungerà da prequel a True Colors e, infatti, al termine del trailer viene esplicitato che sarà necessario terminare la storia principale prima di accedere al contenuto aggiuntivo.

Il trailer non fa altro che incuriosire lo spettatore, in quanto tra cambi di stagioni e ottima musica, ci vengono innestati dei dubbi sulla vita precedente di Steph e del perché ella abbia lasciato la sua band. Questi dubbi, per il momento, dovremo tenerceli per noi e avere pazienza almeno fino al 10 settembre, data in cui Life Is Strange True Colors vedrà la luce su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (più tardi per Nintendo Switch). Dal 30 settembre, invece, potremo accedere ai contenuti aggiuntivi di Wavelenghts, in modo da conoscere più approfonditamente la storia di Steph.