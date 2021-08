Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas: le remastered sono già alle fasi finali di sviluppo?

Le voci corrono al di fuori di Rockstar Games, basti pensare a quante se ne dicono di Grand Theft Auto 6, l’attesissimo seguito della saga più famosa del mondo. I rumor non riguardano solo GTA 6, però: ultimamente girano pettegolezzi riguardanti delle versioni rimasterizzate del terzo capitolo della saga, nonché dei capitoli di Vice City e San Andreas (tutti quanti originariamente usciti su PlayStation 2, rispettivamente nel 2001, 2002 e 2004).

Grazie ad alcune fonti attendibili, Kotaku avrebbe riportato la notizia che le remastered di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas siano attualmente in lavorazione, ma non solo. Questi tre nuovi prodotti dovrebbero già trovarsi verso le fasi finali di sviluppo. Sempre secondo dei rumor, infatti, il rilascio dei tre titoli, dovrebbe avvenire non più tardi della fine di ottobre 2021 (o quantomeno agli inizi di novembre).

Secondo tre fonti anonime che hanno parlato con Kotaku, tutti e tre i capitoli sarebbero stati rimasterizzati con l’Unreal Engine, facendo ottenere loro dei giochi che fanno emergere una sorta di connubio tra un titolo dalla grafica nuova e coerente con la generazione attuale, e un gioco fortemente attaccato alle sue origini dei primi anni Duemila. Il gameplay, a quanto sembra, rimarrebbe intoccato e quanto più fedele possibile ai giochi originali, anche se l’interfaccia utente potrebbe subire alcune modificazioni.

Chiaramente, i piani per l’uscita di questi tre titoli sono stati radicalmente cambiati a causa della pandemia da COVID-19. Inizialmente, infatti, le tre remastered sarebbero dovute essere date “in regalo” a tutti coloro che avrebbero acquistato GTA V sulle console di nuova generazione. Adesso, invece, essi verranno unicamente venduti al pubblico, anche se verranno rilasciati contemporaneamente e non separatamente, come precedentemente preventivato.

Le remastered di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas fungeranno da “test” per Rockstar Games, la quale sta ipotizzando di sviluppare dei port per Red Dead Redemption. Niente di sicuro, dunque, per quanto riguarda la data di rilascio per le nuove versioni degli storici capitoli della saga. L’unica cosa che sappiamo è che verranno resi disponibili per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.