Phil Spencer vorrebbe vedere il Game Pass ovunque

Tutti sanno cos’è il Game Pass e di quanto successo sta ottenendo al momento. Basti pensare al fatto che l’E3 2021 che si è tenuto lo scorso giugno l’ha visto come protagonista assoluto. Phil Spencer è a conoscenza, ovviamente, dell’importanza che il suo servizio di gaming in streaming sta ricoprendo e, a tal proposito, si è concesso ad un’intervista tenuta da GamesRadar, in cui ha affermato di essere aperto alla possibilità di vedere il suo servizio dappertutto. Ma cosa significa realmente?

La popolarità del Game Pass è dettata, come molti di voi già sapranno, dall’implementazione di titoli di grosso calibro, anche a partire dal loro day-one, ovvero dal primissimo giorno in cui vengono immessi nel mercato videoludico. Il servizio, infatti, ha continuato a ricevere titoli in maniera costante e abbondante e ha riscosso un notevole successo tra i giocatori. Questo successo ha fatto nascere in Phil Spencer, l’idea che il Game Pass possa arrivare dappertutto, e diventare accessibile da qualsiasi piattaforma.

GamesRadar ha percepito il desiderio di Spencer e ha domandato esplicitamente al CEO di Xbox se fosse pronto a cogliere questa opportunità, ovvero se fosse disponibile a rilasciare il suo Game Pass sui negozi digitali di altre piattaforme. Spencer ha risposto che la possibilità e la voglia di farlo sono sempre state presenti:

Sapete, questa è la domanda giusta. Quello che voglio dirvi è che desidero che l’esperienza completa di Xbox sia qualcosa che possiamo offrire solamente in un contesto “chiuso”. Non abbiamo in programma di portare l’ “App Xbox” su nessun altro tipo di piattaforma in questo momento. Anche perché le altre piattaforme non vogliono niente di simile al Game Pass per ora. Ci sono, ad ogni modo, un sacco di altri “spazi più aperti” su cui portarlo e su cui possiamo crescere. Mi vengono in mente il PC, web, dispositivi mobile… Tutta la nostra attenzione, attualmente, è diretta a questi contesti.

Pare che Phil Spencer sia davvero interessato ad espandere il suo ecosistema di gaming. Che sia possibile un giorno vedere l’app Xbox sulle PlayStation e sulle Nintendo Switch? Al momento non lo sappiamo ma sembra che il CEO di Xbox sia più improntato ad accedere a le piattaforme più aperte, come già del resto sta facendo con i PC. Il suo obiettivo finale, ha rivelato, è davvero quello di rendere Xbox Game Pass giocabile ed accessibile a tutti i videogiocatori.