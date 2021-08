Lake: svelata la data di uscita ufficiale su Xbox e PC

Lake, il nuovissimo titolo indie sviluppato da Gamious e pubblicato da Whitehorn Digital, ha finalmente ricevuto una data di uscita ufficiale per console Xbox e PC. Non stupisce che Microsoft stia puntando particolarmente sui titoli sviluppati da team indipendenti, in quanto Death’s Door e The Ascent hanno riscosso un discreto successo.

Lake catapulta il giocatore nel 1986, nella pacifica cittadina di Providence Oaks, in Oregon, dove la protagonista Meredith Weiss decide di prendersi una pausa dal trambusto della grande città per dedicarsi alla consegna della posta (ruolo ricoperto in precedenza dal padre) a tutti gli abitanti del cittadella lacustre. La donna resterà a Providence Oaks per circa due settimane, durante le quali si imbatterà in tutti i cittadini. Il giocatore avrà in mano la possibilità di decidere come Meredith si relazionerà con il resto degli abitanti.

Sarà possibile, inoltre, interagire con la migliore amica della protagonista, ovvero Kay, e, perché no, far trovare a Meredith l’amore finalmente. Qualsiasi cosa accada, tuttavia, al termine di queste due idilliache settimane, Meredith dovrà prendere un’importante decisione che le cambierà la vita: rimanere a Providence Oaks e rinunciare così alla sua carriera nell’azienda di software, o lasciare il passato alle sue spalle e tornare al suo impegnativo lavoro nella grande città.

Insieme all’intrattenimento di relazioni, Meredith potrà riposarsi attraverso alcune attività ricreative che le permetteranno di riscoprire la sé stessa un po’ più spensierata: potrà leggersi un libro, uscire con gli amici o anche aiutare i vari vicini con le loro problematiche.

La data di uscita di Lake è stata annunciata per mezzo della pagina Twitter ufficiale del gioco che, tramite un cinguettio, ha fatto sapere che verrà rilasciato l’1 settembre 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam), mentre per le altre piattaforme arriverà successivamente. La data scelta per la release, è interessante notare, è un simbolo: si tratta di esattamente del 35esimo anniversario dall’inizio della storia narrata nel titolo.