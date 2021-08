Call of Duty Vanguard: i vari leak e rumor attirano le attenzioni della pagina ufficiale di Twitter

Dopo il lancio della Stagione 5 di Call of Duty: Black Ops Cold War, vari utenti sono entrati in possesso di alcune immagini ed informazioni che anticipano alcuni dettagli del nuovo ed inedito capitolo della saga FPS di Activision: stiamo parlando di Call of Duty: Vanguard, il cui sviluppo è stato seguito da Sledgehammer Games.

Su Reddit, in particolare, sono trapelate alcune informazioni e rumor che vedrebbero una probabile introduzione del setting ispirato alla Seconda Guerra Mondiale, di cui comunque si vocifera da mesi ormai. Sempre da Reddit, sono trapelate anche delle immagini che si riferiscono alle varie edizioni: Standard Edition, Ultimate Edition e Cross-gen Bundle Edition (gli screenshot a riguardo sono disponibili sul link di Reddit).

Altra rilevante informazione riguarderebbe la possibilità di accedere ad un’open-beta per coloro che effettueranno il pre-ordine della Ultimate Edition. I giocatori che effettueranno l’accesso alla beta potranno riscattare tre skin: Lucas, Polina e Wade, nonché un pacchetto di armi Frontline e Raid Mastercraft.

Tutti questi rumor e i vari leak sono giunti alle orecchie del team di sviluppo di Call of Duty: Vanguard. Il profilo Twitter dedicato al gioco, infatti, non ha fatto finta di nulla e ha cavalcato l’onda delle anticipazioni che si sono susseguite. Il cinguettio non è stato particolarmente consistente. Dal post, infatti, si può leggere solamente un “Incoming” (“In arrivo“), seguito da una clip di bombardieri che sganciano le parole “leaks” e “rumors”. Questa forma di esposizione potrebbe far pensare ad un imminente annuncio da parte di Sledgehammer Games. Chi lo sa?

Ad ogni modo, noi vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard è stato ufficialmente previsto per una release nel quarto trimestre del 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Alcune voci suggeriscono che la data più plausibile per la release sia quella del 5 novembre 2021, ma restiamo in attesa di fonti ufficiali. Nel frattempo, rimanete aggiornati visitando GamesVillage.