Frostpunk 2 è stato annunciato per PC

Frostpunk 2 è il seguito dell’acclamatissimo simulatore di sopravvivenza e strategico di 11 Bit Studios, uscito ormai tre anni fa, ovvero nell’aprile 2018. Questo sequel è stato recentemente annunciato per PC dalla software house indipendente, la quale ha confermato che il gioco verrà ambientato circa 30 anni dopo gli eventi del titolo originale (di cui abbiamo svolto una recensione qui).

La casa di sviluppo indie ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Frostpunk 2 tramite un reveal trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di 11 Bit Studios. Il trailer, che troverete in calce a questa notizia, fa trasparire che la software house stia puntando ad un titolo davvero ambizioso, offrendo la possibilità di prendere decisioni sempre più differenziate ma significative. Questo secondo capitolo è stato sviluppato da un team di 70 persone circa, la maggior parte reduci del successo del primo episodio. Ci ritroveremo a dover utilizzare il petrolio per apportare un po’ di speranza alla popolazione ma alcuni oppositori faranno di tutto per impedircelo.

Non è strano vedere tanto clamore attorno a questa notizia, soprattutto in vista del fatto che il primo capitolo ha raggiunto la quota di 3 milioni di unità vendute (ed è attualmente gratuito su Steam). Attualmente, purtroppo, non è ancora stata comunicata una finestra di lancio definitiva per Frostpunk 2 ma, state pur certi che, per ogni novità relativa al sequel, vi terremo aggiornati qui su GamesVillage.