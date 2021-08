Ghost of Tsushima Director’s Cut: disponibile il pre-load

Manca una settima all’uscita di Ghost of Tsushima Director’s Cut su PlayStation 5 e PlayStation 4, che oltre ai miglioramenti tecnici rispetto al gioco base, aggiungerà nuovi contenuti con l’espansione su Iki Island, e quelli relativi a Legends. Se state aspettando il suo lancio, ci sono buone notizie per voi.

Se avete pre-ordinato il titolo, è infatti attivo da oggi il pre-caricamento del gioco su PS5 e PS4. Il titolo richiede oltre 57 GB di spazio di archiviazione (57,72 GB, per essere precisi). Potete scaricare il gioco ora, così quando verrà lanciato, non dovrete aspettare oltre e potrete lanciarvi subito nell’avventura firmata Sucker Punch.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la modalità multiplayer Ghost of Tsushima: Legends sarà lanciata in formanto standalone a settembre.

La Director’s Cut sarà disponibile su PS5 e PS4 il 20 agosto.

Ricordiamo anche che se possedete già Ghost of Tsushima su PS4:

● Potete ancora preordinare l’upgrade alla Director’s Cut per PS4. Questo aggiornamento sarà disponibile a partire dal 20 agosto.

A partire dal 20 agosto:

● Se avete acquistato la Director’s Cut per PS4, potrete passare alla Director’s Cut per PS5 in qualsiasi momento

● Potrete anche effettuare l’upgrade direttamente (dalla versione originale di Ghost of Tsushima per PS4) alla Director’s Cut per PS5