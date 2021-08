Bugsnax: arriverà su Steam nel 2022

Già disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 (primo gioco sul Plus della nuova console Sony) e su PC via Epic Games Store, Bugsnax arriverà anche su Steam (PC/Mac) nel 2022 (non è però stata specificata né una data, né il periodo). Ad annunciarlo, gli sviluppatori di Young Horses sui loro canali social.

Questa la descrizione del gioco, proprio attraverso la pagina Steam:

Se sei in cerca di un’avventura, Bugsnax è il gioco che fa per te! Parti per Snaktooth Island, la casa delle famose creaturine per metà insetti e per metà… snack: i Bugsnax! Hai accettato l’invito dell’intrepida esploratrice Elizabert Megafig ma ora lei è scomparsa, l’accampamento è stato messo a soqquadro e i suoi compagni si sono sparpagliati per tutta l’isola, soli e… affamati!

Tocca a te risolvere i misteri di Snaktooth Island: cosa è successo a Lizbert? Cosa sono i Bugsnax, e da dove vengono? Ma soprattutto, perché sono COSÌ BUONI?

Caratteristiche:

Scopri, caccia e cattura i 100 Bugsnax, ognuno diverso e unico, sfruttando un vero e proprio arsenale di esche e strani congegni!

Il tuo scopo è rintracciare e riunire gli abitanti di Snaxburg e per farlo dovrai esplorare i diversi biomi di cui è composta Snaktooth Island.

Segui tutte le piste e scopri la verità sulla banda di malfattori di Lizbert e sui misteri di Snaktooth Island.

Dai da mangiare i Bugsnax ai tuoi nuovi amici per personalizzarli come più ti piace.

Qui sotto potete vedere il tweet sul canale ufficiale del gioco.