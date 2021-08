Pokemon Presents confermato per il 18 agosto

The Pokemon Company ha annunciato che un nuovo Pokemon Presents avrà luogo mercoledì prossimo, 18 agosto, quando qui in Italia saranno le ore 15:00. Il video di presentazione includerà, finalmente, nuovi aggiornamenti su Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente, così come Leggende Pokemon:Arceus.

Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente sono i tanto attesi remake dei titoli della quarta generazione. Sviluppati da ILCA (con il produttore della serie Junichi Masuda alla co-direzione), sono i primi giochi Pokemon della linea principale a non essere sviluppati da Game Freak. Game Freak, nel frattempo, sta lavorando al titolo open world Leggende Pokemon: Arceus, che rappresenterà probabilmente un cambiamento deciso nella classica formula della serie.

Pokemon Brilliant Diamond e Shining Pearl usciranno il 19 novembre, mentre Pokemon Legends: Arceus seguirà poco più di due mesi dopo, il 28 gennaio, tutti su Switch. Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale dell’account Pokemon. Vedremo dunque quali novità verranno annunciate al Pokemon Presents.

‼️

Attention, Trainers!

Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 18, 2021, at 6:00 a.m. PDT for a #PokemonPresents video presentation featuring #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl, and #PokemonLegendsArceus! pic.twitter.com/quBEdaCce2

— Pokémon (@Pokemon) August 13, 2021