Shadowverse Champion’s Battle: trailer di lancio su Switch

Già disponibile in Giappone, da oggi Shadowverse Champion’s Battle arriva su Switch anche in Europa. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Mostrato anche all’E3 di giugno nel panel di Xseed Games, il titolo unisce la storia dell’anime con il gioco di carte già disponibile su PC e mobile.

Questa la descrizione di Shadowverse Champion’s Battle sul Nintendo Eshop.

L’evoluzione delle battaglie di carte è già iniziata!

Unisciti ai personaggi del celebre anime di Shadowverse in questo avvincente gioco di carte. Affronta i rivali della modalità storia o sfida gli amici online, in battaglie ricche di carte esclusive e di nuove evocazioni spettacolari!

■Shadowverse approda su Nintendo Switch!

Il leggendario gioco di carte strategico per dispositivi mobili e PC è ora disponibile su Nintendo Switch. La versione per console di Shadowverse: Champion’s Battle presenta le stesse regole di base, ma può vantare animazioni esclusive nei combattimenti!

■Ideale per i principianti! Impara le regole e la terminologia di Shadowverse mentre giochi!

I giocatori che non hanno mai provato Shadowverse potranno fare pratica nel corso dell’estesa modalità storia, ricca di consigli per escogitare strategie vincenti. Anche chi non ha esperienza con i giochi di carte imparerà le regole rapidamente.

■Un’infinità di sfide online e locali!

Affronta giocatori di tutto il mondo in partite classificate e guadagna punti per ottenere le ricompense offerte dal Battle Pass, o sfida gli amici che già possiedono il gioco in battaglie locali.