Abandoned: arriva la patch PS5, ma niente nuovi trailer

Dopo tutto il caos scatenatosi tre giorni fa, ora la tanto attesa patch di Abandoned è arrivata. Dopo che le scorse giornate Blue Box Game Studios ha continuato a far sapere dello stato di aggiornamento su Twitter, oggi ha finalmente fatto sapere che la situazione era risolta e che la patch sarebbe arrivata in giornata, e così è stato. Il sito ufficiale si era aggiornato in tal senso. Qui sotto il tweet di qualche minuto fa che fa sapere che la patch è scaricabile, e che accedendo all’app si può vedere il teaser.

The patch is now live. Please check the update availability on your console. This patch introduces the following:

-Access to the app

-A short introduction teaser for the app along with it's announcements.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 13, 2021