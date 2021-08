QuakeCon 2021: remastered di Quake in arrivo?

Il QuakeCon 2021 si avvicina e i fan si fanno sempre più curiosi, soprattutto a causa del fatto che quest’anno corre il 25esimo anniversario dello storico sparatutto in prima persona Quake, uscito la prima volta il 22 giugno 1996. In occasione di questa importante ricorrenza, sembrerebbe un peccato non riportare sotto i riflettori il primo capitolo di una saga così tanto popolare.

Ecco che forse, questa ipotesi potrebbe verificarsi. In seguito alla pubblicazione della programmazione riguardante il QuakeCon 2021, infatti, il sito ufficiale dell’evento avrebbe anticipato erroneamente che id Software avrebbe intenzione di lanciare una versione “rivitalizzata” di Quake. Il messaggio che verrà riportato in questa notizia, ad ogni modo, è rimasto online solamente per pochi minuti prima di essere eliminato.

L’immagine recante lo spoiler è stata notata da XboxEra che, da subito, ha provveduto ad effettuare gli opportuni screenshot e a segnalare questa notizia (non ufficialmente confermata) ai suoi utenti:

Quake è tornato: in questa live streaming speciale John Linneman di Digital Foundry parlerà con Jerk Gustafsson di MachineGames dell’eredità iconica che il titolo si trascina e di quanto Quake significhi per loro. La coppia discuterà anche del contenuto aggiuntivo con cui MachineGames ha contribuito a questa “versione rivitalizzata”.

Questo è quanto si legge dallo screenshot diffuso in rete. Attenendosi alle prime righe del post, si può pensare che fosse inerente ad una normalissima celebrazione del 25esimo compleanno di Quake. Andando avanti, però, il sito pare abbia svelato più di quanto potesse, rovinando (probabilmente) la sorpresa ai milioni di fan che attendono impazientemente Quake.

Questo messaggio, tirando le somme, potrebbe significare che una versione remastered del titolo potrebbe essere svelata in occasione del QuakeCon 2021 ma, ricordiamo, la notizia, non essendo stata in alcun modo confermata, rimane solamente un rumor e nulla di più. Nell’attesa di trovare conferma di quanto appena discusso, vi invitiamo a seguire l’evento che vedrà il suo calcio d’inizio il 19 agosto 2021 alle 20.00.