Remedy al lavoro su un tripla A: che sia Alan Wake 2?

Circa un anno fa (anno del decimo anniversario di Alan Wake, tra l’altro), Remedy Entertainment stipulava un accordo con Epic Games Store inerente allo sviluppo di due inediti titoli videoludici, di cui uno considerato tripla A. Quest’opera, a conti fatti, potrebbe riguardare proprio il sequel dello sparatutto uscito nel 2010 su Xbox 360, sviluppato da Remedy e pubblicato da Bandai Namco.

Recentemente, grazie alla pubblicazione del resoconto fiscale di Remedy, abbiamo appreso che l’organico della software è cresciuto, fino ad arrivare a quota 300 dipendenti (293 per essere precisi), ma non solo. Oltre all’ammontare di lavoratori presenti in azienda, sappiamo, sempre grazie al resoconto, che il progetto tripla A di cui sopra è entrato ufficialmente nel vivo delle fasi di sviluppo. Del secondo progetto, invece, sappiamo che questo si trova ad un buon punto nella produzione e che continua a fare ottimi progressi.

Più specificatamente, dal resoconto si può leggere quanto segue:

Il progetto inerente al tripla A, in collaborazione con Epic Games Store è passato in piena fase di sviluppo, mentre un secondo gioco su scala ridotta continua a rimanere in produzione.

Il fatto che la software house possa contare su un organico più consistente, ad ogni modo, fa ben sperare che si possa trattare del tanto atteso e sperato sequel di Alan Wake (soprattutto se pensiamo che Remedy ha acquisito i diritti di pubblicazione del titolo). Ricordiamo che, tra le altre cose, l’azienda è impegnata con il supporto a Control, oltre che ai vari giochi inediti: proprio in questo periodo, si sta lavorando ad uno spin-off cooperativo PvE a quattro giocatori che verrà chiamato Condor, mentre il sequel di Control è entrato in fase di pre-produzione.