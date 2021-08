Psychonauts 2: nuovo video, sui gadget di Otto Mentallis

Manca veramente poco all’uscita di Psychonauts 2. Il gioco di Double Fine, entrato in fase gold la scorsa settima, uscirà infatti il 25 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5 (in modalità di retrocompatibilità), Xbox One, Xbox Series X e S e su PC (via Steam).

Nelle ultime ore sul canale YouTube degli sviluppatori è stato pubblicato il terzo episodio della serie “Basic Braining”, un serie di video che mostra il dietro le quinte del gioco. Dopo il primo episodio sui nuovi personaggi che incontrerà Raz allo Psychonauts HQ, e il secondo sulle abilità del protagonista, tocca ora a Otto Mentallis e il sui gadget.

Otto Mentallis è uno dei leggendari Psychic Six che hanno fondato l’organizzazione, e quartiermastro degli Psychonauts. In questo filmato gli sviluppatori mostrano due dei suoi ultimi gadget: la Otto-Shot Camera e il Thought Tuner. La prima vi permetterà di fare foto, potendo selezionare anche diversi filtri per modificarle, il secondo invece servirà per leggere la mente, e cercare i pensieri sbagliati nel mondo reale. Come se ci fosse un energia mentale nell’etere, che può essere captata, aiutati anche dai suoni.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo inoltre che Psychonauts 2 sarà disponibile su Xbox Game Pass, per PC e per le console della famiglia Xbox, fin dal day-one.