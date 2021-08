Tales of Arise: altri trailer sull’evoluzione di magie e tecniche

La scorsa settimana, sul canale YouTube giapponese della serie Tales of, erano stati pubblicati alcuni video che mostravano alcune Arti (magie e tecniche) ricorrenti nella serie, e come si sono evolute dai vecchi giochi fino all’imminente Tales of Arise. Era stato il turno di Explosion, Talon Storm, Sword Rain e Demon Fang.

Oggi invece sono stati mostrati Guardian Field, Stalagmite e Spread.

Si vedono quindi, ad esempio, immagini da Tales of Eternia, Tales of Symphonia, Tales of Legendia, Tales of Graces, nel caso di Spread, usato in Arise da Rinwell.

Lasciandovi ai filmati qui sotto, vi ricordiamo che il JRPG uscirà il 9 settembre 2021 in Giappone, per poi uscire in tutto il mondo il 10 settembre: sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il 18 agosto invece sarà disponibile la demo su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One.