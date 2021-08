RiMS Racing: il nuovo trailer mostra la Kawasaki Ninja ZX-10RR

In questi ultimi giorni, in attesa dell’uscita imminente di RiMS Racing, il publisher Nacon e gli sviluppatori italiani di RaceWard Studio, stanno pubblicando diversi trailer sulle moto che saranno disponibili nel loro titolo. Dopo l’Aprilia RSV 4, la Ducati Panigale V4 R e l’Honda CBR1000 RR è oggi il turno della Kawasaki Ninja ZX-10RR, moto iconica, nella variante Race Ready, disponibile in qualsiasi tipo di verde (e non solo).

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che RiMS Racing sarà disponibile dal 19 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, e che ad inizio mese era stato mostrato un video gameplay sulla Million Dollar Higway.